Сто тысяч долларов за угодный приговор. В Петербурге задержан посредник, признавшийся в передаче денег судье

В Петербурге возбуждено уголовное дело, в котором упоминается судья Куйбышевского районного суда Юлия Трофимова. Задержанный 39-летний Иван Баранов уверяет, что передал ей сто тысяч долларов за вынесение желательного приговора предпринимателю Дмитрию Зарубину.

Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, Баранова задержали два дня назад сотрудники «контрабандного» отдела службы экономической безопасности УФСБ Петербурга и области. Они осуществляли оперативное сопровождение дела Зарубина и не оставались равнодушными к своему «подопечному» во время судебного следствия в Куйбышевском суде.

По версии следствия, летом 2019 года Баранов, входивший в круг знакомых бывшей супруги Зарубина, впервые проговорился о том, что выступил посредником в передаче денег. Их якобы получал бывший супруг судьи, но конечным получателем якобы выступала она лично.

Задержали Баранова через несколько дней после вынесения приговора Зарубину. Юлия Трофимова оправдала его по обвинению в организации преступного сообщества и за неуплату таможенных платежей назначила 9 лет строгого режима. Прокуратура просила 20. Четыре года Зарубин уже отбыл, находясь под арестом. Всего по делу проходили восемнадцать человек. Четверо оправданы полностью, еще шестеро получили условные сроки. Со всех фигурантов снято самое тяжкое обвинение – по участию в преступном сообществе.



