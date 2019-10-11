В Петербурге испортится погода. Синоптики обещают сильные дожди и ветер

Погода преподнесет неприятный сюрприз Петербургу в субботу, 12 октября. Синоптики, ранее обещавшие умеренные дожди и небольшой юго-западный ветер, теперь ухудшили прогноз.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, первый выходной день совсем не подойдет для прогулок. В городе обещают сильные дожди и западный, северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Ранее синоптик «Фобоса» Михаил Леус рассказал, где в России сейчас теплее всего.



