Porsche и Boeing будут вместе создавать воздушное такси. Первый полёт планируют в 2020 году

Немецкая компания Porsche совсметно с американским производителем авиакосмической техники Boeing приступила к предварительной разработке проектов воздушного такси. Автопроизводитель считает, что на ближайшие десятилетия именно этот сегмент городского транспорта наиболее перспективен.

Вновь созданное немецко-американское партнерство нацелено на разработку воздушного такси премиального сегмента, сообщает 11 октября Digital Trends. Porsche имеет богатую историю создания роскошных автомобилей и хотела бы продолжить обеспечивать такой же уровень комфорта и в небе.

По мнению Digital Trends, одной из первых задач для совместной команды инженеров, уже приступивших к разработке, может быть определение контуров того, как роскошь и премиальность должна будет выглядеть в этой новой воздушно-транспортной городской инфраструктуре. Пока что она видится, как некий крылатый полностью электрический автомобиль, способный вертикально взлетать и садиться на любую ограниченную площадку.

Первый полет полномасштабного прототипа запланирован уже на 2020 год. Такие высокие темпы разработки диктуются тем, что над аналогичными проектами работает не одна команда конкурентов. Так, например, даже входящая в один концерн с Porsche компания Audi занята похожими совместными разработками с Airbus, заклятым конкурентом Boeing.





Hyundai нанял для таких же проектов бывших сотрудников NASA и собирается вложить в разработку воздушного такси не менее полутора миллиардов долларов. Также интерес к теме проявляют и Aston Martin, и Rolls-Royce (не автомобильное подразделение, а выпускающее авиационные двигатели). Uber тоже сотрудничает с NASA и готовит что-то аналогичное, и даже Ларри Пейдж, соучредитель Google, вкладывает деньги в некий стартап под названием Kitty Hawk, который в свою очередь связан с Boeing.

Словом, мы еще не успели смириться с массовым появлением на улицах электромобилей и беспилотников, а похоже, уже надо готовиться к тому, что автомобили массово начнут подниматься в воздух.