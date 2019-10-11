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Власть
11.10.2019 19:22
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Погиб второй турецкий военный, участник операции против курдов. Глава Пентагона призвал прекратить военную операцию в Сирии

Второй военнослужащий турецкой армии погиб в ходе операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом  в пятницу, 11 октября, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Наш боевой товарищ сержант Хаджи Бебек погиб 11 октября в ходе операции «Родник мира» при столкновениях с террористами Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов», – цитирует заявление турецкого министра «РИА Новости». 

Ранее в пятницу Хулуси Акар сообщил о гибели первого турецкого военного в ходе нынешнего вторжения Турции в Сирию — солдата Ахмета Топчу.

На этом фоне глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию прекратить военную операцию, поскольку это может угрожать американским военнослужащим на севере Сирии и ставит под угрозу успехи в борьбе с террористами в регионе. Пресс-служба военного ведомства США опубликовала заявление после телефонного разговора Эспера с Хулуси Акаром.


«Эспер ясно дал понять, что Соединенные Штаты выступают против несогласованных действий Турции, поскольку они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещённая в РФ. – Прим. ред.)», – говорится в заявлении Пентагона, которое цитирует «РИА Новости». 

О том, что американские военные советники и бойцы спецназа остаются в зоне проведения военной операции Турции на севере Сирии, «Фонтанке» ранее рассказал с места событий участник вооружённых курдских формирований.

«Они не покидали этот район. На самом деле они все еще находятся на американской базе в Айн-Иссе (город в 45 километрах от атакованного турками приграничного города Эт-Телль-эль-Абьяд. – Прим. ред.). Там же остаются американские солдаты, которых эвакуировали из приграничных городов ещё за два дня до начала турецкого военного вторжения, – рассказал собеседник «Фонтанки» из рядов курдского ополчения. – В первую очередь гуманитарный и моральный долг Трампа заключается в том, чтобы не позволить туркам вторгнуться вглубь северо-восточных районов Сирии, безопасные сегодня районы, которыми управляют совместные силы нашей армии и военных его страны. Мы же вместе с его солдатами сражались с террористами Исламского государства от имени всего мира. И в этих битвах было потеряно более 11 тысяч жизней».

Тем временем Пентагон подтвердил крупное развертывание войск в Саудовской Аравии, включая переброску средств ПВО и эскадрильи истребителей, сообщает вечером в пятницу агентство Reuters.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции «Родник мира» в минувшую среду, 9 октября. Официальная цель – установление буферной тридцатикилометровой зоны вдоль турецко-сирийской границы, очищенной от курдских вооружённых формирований. Авиационные удары по объектам инфраструктуры курдов на севере Сирии начались ещё во вторник, после того как президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести военных США из региона.

По словам президента Турции, в ходе операции уже уничтожены более сотни «террористов». Эрдоган настаивает на законности действий турецкой армии и их союзников. Перед началом операции он созвонился с президентом России Владимиром Путиным. 

Турецкий лидер в ответ на критику своих действий со стороны ЕС заявил, что откроет границы для миллионов сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу.

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