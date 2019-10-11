Трамвай сбил пешехода на Кронштадтской площади

Пешеход пострадал в ДТП в Кировском районе Петербурга. Мужчина угодил под трамвай.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:00 11 октября на Кронштадтской площади, на пересечении проспекта Стачек с Ленинским проспектом, трамвай под управлением 46-летнего мужчины сбил человека. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП 47-летний пешеход получил множественные травмы. По факту ДТП в ГИБДД ведут проверку.



