Setl Group намерен быть конкурентным на рынке труда и выиграть премию «Фонтанки»

"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» продолжает серию интервью с руководителями компаний, выдвинутых нашими читателям на ежегодную городскую премию «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» .

Среди лидеров в номинации «Лучший работодатель Петербурга» – холдинг Setl Group.

Его генеральный директор Ян Изак рассказал редакции, чем компания привлекает лучшие строительные кадры в городе, и как признание читателей «Фонтанки» может этому помочь.





В первом туре конкурса читатели «Фонтанки» предложили присвоить звание лучшего работодателя Петербурга холдингу Setl Group. Как вы думаете, почему люди голосовали именно за вашу компанию?

Это будет моим предположением, но, я думаю, это связано с тем, что в городе уже давно сложилось мнение о нашем холдинге как о профессиональной и активной команде, которая не стоит на месте, все время развивается. Думаю, люди, занимающие схожую жизненную позицию, к такой команде хотят присоединиться.

Нам исполнилось 25 лет, и все успехи на этом пути – это результат работы сплоченного и целеустремленного коллектива. В нашей компании очень много людей, которые работают здесь много лет – десять, пятнадцать, двадцать… Наши сотрудники заинтересованы оставаться с нами и совместно идти к новым успехам.

Мы часто замечаем, что люди приходят к нам на работу или хотят устроиться к нам не только по стандартным причинам, таким как зарплата, соцпакет и прочее, но еще и потому, что это шанс реализовать себя, присоединиться к общему большому делу, стать частью успешного коллектива.

Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

Думаю, это самая репрезентативная аудитория из возможных. Не секрет, что «Фонтанка» была и остается лидирующим СМИ нашего города, активное население Петербурга ни дня не обходится без информации с этого портала. То есть, я считаю, читатели «Фонтанки» – это и есть, в принципе, наш Петербург.





Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?

Безусловно, такая реакция людей нас очень порадовала. Это лишний раз говорит о том, что мы идем верным путем, занимаемся хорошим делом, таким, которое поддерживают горожане, к которому они сами были бы не против присоединиться.

Профессия строителя вообще сама по себе крайне интересна и почетна, думаю, неудивительно, что многие стремятся в эту отрасль. Ну а мы всегда стремились к тому, чтобы в нашей команде появлялись новые талантливые кадры, всегда рады их приходу.

Действительно ли ваша компания по праву может претендовать на звание лучшего работодателя в городе? Важно ли это для вас, и много ли вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?

Это очень важно. Мы всегда понимали и никогда не скрывали, что именно люди – решающая сила, которая ведет компанию к успеху. Это должны быть трудолюбивые, надежные, профессиональные кадры, способные к преодолению трудностей и росту. И чтобы такие люди концентрировались в нашей команде, мы должны быть конкурентными на рынке труда. Поэтому у нас много лет существует и совершенствуется система мотивации сотрудников, мы стремимся помогать им развиваться, у нас действуют различные программы обучения и повышения квалификации, и мы видим, что это дает плоды.