Городская премия
Setl Group намерен быть конкурентным на рынке труда и выиграть премию «Фонтанки»
"Фонтанка.ру"
«Фонтанка» продолжает серию интервью с руководителями компаний, выдвинутых нашими читателям на ежегодную городскую премию «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».
Среди лидеров в номинации «Лучший работодатель Петербурга» – холдинг Setl Group.
Его генеральный директор Ян Изак рассказал редакции, чем компания привлекает лучшие строительные кадры в городе, и как признание читателей «Фонтанки» может этому помочь.
- В первом туре конкурса читатели «Фонтанки» предложили присвоить звание лучшего работодателя Петербурга холдингу Setl Group. Как вы думаете, почему люди голосовали именно за вашу компанию?
Это будет моим предположением, но, я думаю, это связано с тем, что в городе уже давно сложилось мнение о нашем холдинге как о профессиональной и активной команде, которая не стоит на месте, все время развивается. Думаю, люди, занимающие схожую жизненную позицию, к такой команде хотят присоединиться.
Нам исполнилось 25 лет, и все успехи на этом пути – это результат работы сплоченного и целеустремленного коллектива. В нашей компании очень много людей, которые работают здесь много лет – десять, пятнадцать, двадцать… Наши сотрудники заинтересованы оставаться с нами и совместно идти к новым успехам.
Мы часто замечаем, что люди приходят к нам на работу или хотят устроиться к нам не только по стандартным причинам, таким как зарплата, соцпакет и прочее, но еще и потому, что это шанс реализовать себя, присоединиться к общему большому делу, стать частью успешного коллектива.
Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?
Думаю, это самая репрезентативная аудитория из возможных. Не секрет, что «Фонтанка» была и остается лидирующим СМИ нашего города, активное население Петербурга ни дня не обходится без информации с этого портала. То есть, я считаю, читатели «Фонтанки» – это и есть, в принципе, наш Петербург.
- Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?
Безусловно, такая реакция людей нас очень порадовала. Это лишний раз говорит о том, что мы идем верным путем, занимаемся хорошим делом, таким, которое поддерживают горожане, к которому они сами были бы не против присоединиться.
Профессия строителя вообще сама по себе крайне интересна и почетна, думаю, неудивительно, что многие стремятся в эту отрасль. Ну а мы всегда стремились к тому, чтобы в нашей команде появлялись новые талантливые кадры, всегда рады их приходу.
- Действительно ли ваша компания по праву может претендовать на звание лучшего работодателя в городе? Важно ли это для вас, и много ли вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?
Это очень важно. Мы всегда понимали и никогда не скрывали, что именно люди – решающая сила, которая ведет компанию к успеху. Это должны быть трудолюбивые, надежные, профессиональные кадры, способные к преодолению трудностей и росту. И чтобы такие люди концентрировались в нашей команде, мы должны быть конкурентными на рынке труда. Поэтому у нас много лет существует и совершенствуется система мотивации сотрудников, мы стремимся помогать им развиваться, у нас действуют различные программы обучения и повышения квалификации, и мы видим, что это дает плоды.
Справка:
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» учреждена редакциями «Фонтанки» и журнала «Город 812».
С 16 сентября по 15 октября читатели «Фонтанки» сами предлагают номинантов – компании, которые помогают менять Петербург к лучшему, которые с уважением относятся к городу и к его жителям. Те, кого чаще всех будут упоминать наши читатели, выйдут в шорт-лист премии. После этого начнется второй этап: с 18 октября до 30 ноября будет проходить онлайн-голосование, которое окончательно определит лауреатов нашей общей премии.
Бизнесу мы тоже предлагаем активно включаться в голосование и заявлять о себе. Ведь такой аудитории, как у «Фонтанки», больше нет ни у кого. И заслужить себе доброе имя у наших читателей – дорогого стоит.
Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.