Нельзя вывезти Францию из мужчины. Выбираем самого сексуального игрока баскетбольной Евролиги

«Зенит» встречается с легендарной «Барселоной». Тем, кому счет неважен, предлагаем: посмотрите на эти ноги и бицепсы и выберите самого красивого мужчину на этом празднике высоких достижений.

Петербургская команда впервые участвует в баскетбольной Евролиге. А соперники уже 5 раз в финал и два раза даже становились абсолютными чемпионами. Это еще и домашний матч. 11 октября он заявлен на «Сибур Арене». Мы не будем грузить вас техническими подробностями, просто скажем: баскетбол — это красиво.

Начнем с гостей. Главная звезда Барселоны и, вероятно, всего европейского баскетбола – Никола Миротич. В прошлом году выходил в стартовой пятерке «Милуоки» – одного из сильнейших клубов НБА (первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата, финал конференции в плей-офф, где проиграли будущему чемпиону – «Торонто»). Бронзовый призер Олимпиады (2016) и чемпион Европы (2015) в составе сборной Испании.

Зарплата около 5 млн долларов. Самый высокооплачиваемый баскетболист Европы — но не это главное в человеке, правда же?





Никола не скрывает главный секрет своей привлекательности — это постоянная работа над собой:

Синий ему к лицу:

А еще для него не существует неудобных поз:

Претендент номер два – Алекс Абринес. Три года играл в НБА, летом вернулся в родную для себя «Барселону». Бронзовый призер Олимпиады в составе сборной Испании (2016). Зарплата около 3-4 млн евро. Судя по «Инстаграму», фанатеет от «Хоббита» и разбирается в «Гарри Поттере».

Любит свою собачку:

Неудержим:

Но умеет вовремя остановиться:

Виктор Клавер, многолетний лидер сборной Испании, действующий чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады (2012, 2016), трехкратный чемпион Европы. Зарплата – около 2 млн евро, но что это мы все о деньгах.

Отлично вписывается в ландшафты, напоминающие российские районы, кварталы и жилые массивы:

У него классная подмышка, и он знает об этом:

А еще у него… ножки!

Но не думайте, что Петербургу нечем ответить. Смотрите: Антон Покрашов. Бронзовый призер Олимпиады (2012), чемпион Европы (2007). Про зарплату ничего не скажем, да и какая разница?

Антон Покрашов ооочень высокий. Даже Санта-Мария делла Салюте это понимает:

Днем он выглядит так:

Но в душе он — Король Ночи:

Следующий лот – двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон. Горячий, как Мексика. Зарплата около 1 млн евро, но к черту подробности, посмотрите, какие арбузы:

Отлично выглядит с любой стороны:

Ну и просто милаха:

И последний — но не в последнюю очередь – бронзовый призер Чемпионата мира – 2019 – Эндрю Альбиси. Выступал за сборную Франции. В 1 туре Топ-16 Еврокубка 2018/2019 Альбиси был признан «Самым ценным игроком». Теперь — наш.

Но можно вывезти мужчину из Франци, а Францию из мужчины – никогда:

Пароль — знает, ориентир – видит:

Готов к погружению:

А теперь, внимание, – вопрос: