В «Шереметьево» нашли невнимательного инспектора, пропустившего на борт «Аэрофлота» мужчину с пистолетом

Администрация московского аэропорта «Шереметьево» назвала виновного в пропуске пассажира с травматическим пистолетом, из-за которого пришлось экстренно сажать самолёт. В пресс-службе воздушной гавани столицы 11 октября указали на сотрудника, который плохо досмотрел мужчину.

«Причиной инцидента стало "нарушение сотрудником безопасности стандартов" предполетного досмотра пассажиров. Данный сотрудник был отстранен от работы на время проведения расследования», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на релиз.

ЧП заставило столичный аэропорт усилить контроль за работой инспекторов досмотра. Сотрудникам провели дополнительные инструктажи.



Лайнеру «Аэрофлота», вылетевшему 10 октября из Москвы в Бургас, пришлось вынужденно садиться в Ростове-на-Дону. Причиной стал пассажир, который во время полёта обнаружил у себя в сумке свой же пистолет «Стражник» с двумя патронами.



