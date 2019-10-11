Петербуржцы поедут на праздник «Северное сияние» в парк «Рускеала» на премиальной «Ласточке»

Посетители праздничной программы «Северное сияние» в горном парке «Рускеала» смогут доехать дотуда на дополнительной «Ласточке». О запуске состава 11 октября сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Ласточка» № 825/826 в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест) отправится 2 ноября с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 06:10 и прибудет в Горный парк «Рускеала» в 10:40. Обратно поезд отправится в 19:15 и прибудет на Финляндский вокзал в 23:49. Предусмотрены остановки на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала. Приобрести билеты можно уже сейчас, их цена стартует от 399,9 руб.

Кроме того, в даты праздничных мероприятий гости парка смогут прокатиться на ретропоезде «Рускеальский экспресс», который будет курсировать от Сортавалы до Рускеалы.



