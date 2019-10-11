Петербуржцы поедут на праздник «Северное сияние» в парк «Рускеала» на премиальной «Ласточке»
Посетители праздничной программы «Северное сияние» в горном парке «Рускеала» смогут доехать дотуда на дополнительной «Ласточке». О запуске состава 11 октября сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«Ласточка» № 825/826 в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест) отправится 2 ноября с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 06:10 и прибудет в Горный парк «Рускеала» в 10:40. Обратно поезд отправится в 19:15 и прибудет на Финляндский вокзал в 23:49. Предусмотрены остановки на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала. Приобрести билеты можно уже сейчас, их цена стартует от 399,9 руб.
Кроме того, в даты праздничных мероприятий гости парка смогут прокатиться на ретропоезде «Рускеальский экспресс», который будет курсировать от Сортавалы до Рускеалы.
Справка:
Праздничная программа «Северное сияние» – начало работы художественной подсветки главной достопримечательности парка «Рускеала» – величественного Мраморного каньона. Также в этот день состоится открытие уникального музея деревянной скульптуры «Обитель ангелов». В день открытия для посетителей выставки несколько произведений на рояле и скрипке исполнят лауреаты международных конкурсов, артисты Мариинского театра Андрей Покатов и Юлия Грехова.