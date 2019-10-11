Капремонт подорожает. Взносы для петербуржцев в 2020 году вырастут почти в 1,5 раза

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Северной столицы могут вырасти в 2020 году, следует из проекта постановления Смольного, размещенного 11 октября на портале антикоррупционной экспертизы.

Расценки по всем типам жилых зданий увеличатся на 2 руб. В процентах подорожание составит от 40 до 49%. К примеру, взносы на капремонт в дореволюционных домах с лифтом вырастут на 40%, до 7 руб. за 1 кв. м, без лифта — на 44%, до 6,5 руб. за 1 кв. м.

Жильцы панельных «хрущевок» с лифтом будут платить на 42% больше (6,8 руб. за 1 кв. м), без лифта — на 47% (6,3 руб. за 1 кв. м).

Капремонт в кирпичных новостройках (после 1980 года) с лифтом будет дороже на 44% (6,56 руб. за 1 кв. м), без лифта — на 49% (6,06 руб. за 1 кв. м).

В Петербурге сейчас самый низкий в стране взнос на капитальный ремонт. В 2019 году бюджетная субсидия на реализацию программы капремонта составила 4,5 млрд руб. В проекте бюджета на ближайшую трехлетку значится, что в 2020-м она составит порядка 3 млрд и далее будет снижаться. Ранее глава комитета финансов Алексей Корабельников говорил, что в перспективе фонд капремонта должен выйти на самообеспечение посредством взносов.



