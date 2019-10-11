Volkswagen запасает автомобили в Британии в преддверии Брексита

Volkswagen резко увеличивает складские запасы автомобилей в Британии в надежде таким образом смягчить последствия выхода страны из Европейского Союза и неизбежного в этом случае введения таможенных пошлин. Несмотря на то, что до сих пор неясно, как именно Британия будет покидать ЕС и каковы будут последствия для взаимной торговли, VW Group решили подстраховаться хотя бы на первое время.

Автомобили немецкого концерна занимают значительную часть британского рынка и присутствуют практически во всех сегментах и ценовых категориях, пишет 11 октября Motoring Research. Конечно, созданного «запаса» надолго не хватит, учитывая, что только за первый квартал 2019 года, даже несмотря на общее падение уровня продаж, в стране было реализовано 157 040 автомобилей всех брендов VW Group. Наиболее популярными, как и во всех странах Западной Европы, остаются модели Golf и Polo.

Считается, что в результате отделения Соединенного Королевства от остальной Европы цены на автомобили в этой стране вырастут как минимум на 10 процентов. Причем это касается не только импортированных машин, но и тех, что производятся на территории Британии, например, Mini или Land Rover. Дело в комплектующих, которые поставляются на сборочные заводы практически со всего континента и на которые тоже неизбежно введут пошлины.

Представители Volkswagen пессимистически оценили перспективы британского рынка и заявили изданию Motoring Research, что «надо реалистично смотреть на тот факт, что автомобили станут для покупателей дороже».



