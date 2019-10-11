Островок Боярского не пустеет. На этот раз из «Ленд Крузера» с «красивым» номером вывели девочку

После случая с неправильной парковой машины Михаила Боярского на Невском проспекте читатели стали активно обращать внимание на этот участок между двумя проезжими частями Большой Конюшенной улицы. Вечером 11 октября там оказался припаркован Toyota Land Cruiser с номером «ООО», принадлежащий директору полиграфической компании.

Водитель «Ленд Крузера» здесь, похоже, не первый раз, рассказывает читатель «Фонтанки», заметивший нарушение. Парковку он не искал, а сразу с Невского проспекта свернул на «островок». Высадил с заднего сиденья девочку лет 7 – 9 на проезжую часть, и они пошли по Большой Конюшенной в сторону Шведского переулка.

Оставляем номер открытым, чтобы обратить внимание ГИБДД на нарушителя.





По данным «Фонтанки», «Тойота» с таким номером принадлежит гендиректору ООО «Артеком» 33-летнему Виктору Гаскельбергу. Нарушений ПДД за последнее время за ним не числится. Некий журнал «Генеральный директор», составляющий рейтинги топ-менеджеров, утверждает, что Гаскельберг занимает 66-е место в рейтинге в отрасли «Полиграфические услуги» по Санкт-Петербургу по состоянию на 11 октября 2019 года, и сообщает, что в 2017 году выручка компании составила 39,2 млн руб.

Напомним, фотография машины Боярского, припаркованной на этом же месте, появилась в интернете 1 октября. Сам актёр тогда не слишком вежливо пообщался с «Фонтанкой», что вызвало обширный общественный резонанс. 4 октября сын актёра, депутат Госдумы Сергей Боярский обратил внимание на то, что здесь же припаркован автомобиль Спецсвязи. Впрочем, эта организация имеет право в определённых случаях нарушать правила остановки и стоянки. А вот тысячи петербуржцев, которые делают то же самое, – не имеют, но нарушают.