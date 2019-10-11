Новейшая подводная лодка переводит дух в Петербурге после недели испытаний на Балтике

Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота вернулась в Петербург после морских испытаний.

Как сообщили 11 октября «Адмиралтейские верфи», корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики.

«Морской этап длился неделю: «Петропавловск-Камчатский» вышел в море 4 октября и вернулся 10 октября. В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка», – рассказали корабелы.

Фото: Адмиралтейские верфи

Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство шести подводных лодок, аналогичных «Петропавловску-Камчатскому». Надводное водоизмещение лодки 2350 м3, скорость – 18 узлов. Экипаж – 52 человека. Корабли проекта 636 обладают автономностью плавания в 45 суток, рабочая глубина погружения у них — 240 метров, предельная глубина — 300 метров, а дальность подводного плавания с экономической скоростью — 400 миль.



