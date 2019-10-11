Израильтянке, летевшей транзитом через Россию, дали 7,5 года за контрабанду наркотиков. Она даже не могла залезть в чемодан

Химкинский городской суд приговорил к 7,5 года колонии гражданку Израиля и США Нааму Иссахар за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом 11 октября сообщает «Медиазона».

25-летняя женщина была задержана в московском Шереметьево 9 апреля. Она возвращалась из Дели в Тель-Авив с пересадкой в столице России. В багаже, к которому пассажирка не имела доступа, нашлось 9,6 грамма наркотика растительного происхождения. Израильтянка не стала отрицать, что найденное принадлежит ей, но не призналась в контрабанде. Суд избрал для неё меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура запрашивала для Иссахар 8 лет колонии общего режима.



