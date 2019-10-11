Нападение с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере официально признано терактом

Полиция Великобритании расследует нападение с ножом в Северо-Западной Англии как террористический акт.

«Человека, задержанного после атаки в манчестерском торговом центре Аrndale, официально подозревают в совершении теракта, а также в его подготовке и подстрекательству к его совершению», – цитирует 11 октября заявление заместителя главного констебля полиции Манчестера Расса Джексона газета The Guardian.

Доказательством его слов является и то, что к делу присоединилась служба внутренней безопасности MI5, которая в королевстве ведет контртеррористические расследования.

Полиция сообщает, что нападавший 40-летний мужчина был задержан. Сейчас с ним ведутся следственные действия. Его личные данные не разглашаются.





В результате нападения с ножом были ранены 4 человека. Одному из пострадавших оказали помощь на месте, а троих отправили в больницу.

Теракт в ТЦ Аrndale в СМИ уже сравнили со взрывом в Манчестере 2017 года. Тогда 22 человека погибли, а более 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.