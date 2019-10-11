Происшествия
Петербуржца, обвиняемого в убийстве следователя, изолировали в СИЗО от психически здоровых арестантов
Петербуржец Сергей Григорьев, арестованный по делу об убийстве следователя Капустина в Москве, переведён в психиатрическое отделение при следственном изоляторе.
«Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка") в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере», – сообщил 11 октября «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
В отделении Григорьев будет ожидать отправки на психиатрическую экспертизу.
Справка:
Житель Петербурга, состоящий на учете у психиатра, явился к зданию СК в Техническом переулке днем 1 октября. Он намеревался составить еще одну жалобу на сотрудников, а это было практически его хобби, но, получив отказ, вышел из себя и напал на спустившегося к проходной Капустина. Самодельный нож воткнул в спину, задел сердце. Срочная операция сотрудника, который отвечал за прием граждан, не спасла, он умер не приходя в сознание. В СК накануне сообщали, что Григорьев был не в себе и он должен будет пройти соответствующие экспертизы. Как выяснила «Фонтанка», он соседствовал с психологом и регулярно с ней ссорился, создал фирму «Шифанеры» и судился за жилплощадь со своей матерью.
2 октября Басманный суд Москвы отправил Григорьева под арест до 1 декабря. Свой поступок он он сперва объяснил заботой о маме, а затем якобы обнаруженным у него СПИДом.