Петербуржца, обвиняемого в убийстве следователя, изолировали в СИЗО от психически здоровых арестантов

Справка:

Житель Петербурга, состоящий на учете у психиатра, явился к зданию СК в Техническом переулке днем 1 октября. Он намеревался составить еще одну жалобу на сотрудников, а это было практически его хобби, но, получив отказ, вышел из себя и напал на спустившегося к проходной Капустина. Самодельный нож воткнул в спину, задел сердце. Срочная операция сотрудника, который отвечал за прием граждан, не спасла, он умер не приходя в сознание. В СК накануне сообщали, что Григорьев был не в себе и он должен будет пройти соответствующие экспертизы. Как выяснила «Фонтанка», он соседствовал с психологом и регулярно с ней ссорился, создал фирму «Шифанеры» и судился за жилплощадь со своей матерью.

2 октября Басманный суд Москвы отправил Григорьева под арест до 1 декабря. Свой поступок он он сперва объяснил заботой о маме, а затем якобы обнаруженным у него СПИДом.