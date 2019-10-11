Через границу в Ленобласть и Петербург пропустили уже более 2500 туристов с электронной визой

Число гостей Петербурга с электронной визой растёт. Как 11 октября сообщает Погрануправление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с 1 октября на въезд и выезд было пропущено 2539 иностранцев.

Самым популярным пунктом пропуска у туристов с электронной визой является МАПП Ивангород. Именно там встретили первого туриста с электронной визой. Это была жительница Эстонии.

Отмечается, что граждане Эстонии, Латвии и Литвы чаще других пользуются новой услугой.

72 человека в Россию не пустили – данные в документах не совпадали с информацией, указанной в заявлении для e-visa. Как пояснили в ПУ ФСБ, причиной стали ошибки при заполнении анкеты. Одна неправильная буква или цифра может стать причиной отказа во въезде.





Жители соседней Финляндии, которые ни разу не были в России, после введения электронной визы ищут удобный способ добраться до Петербурга. Как ни странно, за информацией они обращаются в туристический офис Лаппеенранты, предназначенный для россиян.

С 1 октября граждане 53 стран могут посетить Петербург по бесплатной электронной визе на срок до 8 дней. Для её оформления нужно заполнить заявку на сайте МИДа РФ, решение приходит на электронную почту заявителя в течение 4 дней.

Между тем, как ранее писала «Фонтанка», туристические компании уже предлагают платные услуги по её оформлению. По словам гендиректора финской турфирмы Lahialuematkat Петера Холста, несколько десятков человек уже обратились за помощью в подаче электронной заявки. Среди них много бизнесменов.