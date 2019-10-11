Бывший сквот напротив Главного штаба выставят на продажу за 400 млн рублей

Санкт-Петербург продаст с торгов здание по адресу: набережная Мойки, 26. Оно стоит заброшенным почти семь лет. Начальная цена лота составит 399,6 млн рублей, сообщила 11 октября пресс-служба Российского аукционного дома, на площадке которой пройдут торги.

Торги состоятся 5 декабря. В составе лота три корпуса — А, Б и Г общей площадью 4,1 тыс. кв. м. Здание расположено в так называемом «золотом треугольнике». В РАД отмечают, что дом не является памятником, что открывает возможности для редевелопмента. Год постройки неизвестен, однако здание возвели до 1917 года, поэтому потенциальные инвесторы ограничены в своих действиях, например не могут снести здание или изменить облик фасада.

Найти инвестора на объект город пытается последние десять лет. В 2010 году дом без конкурса отдали под отель компании «Санкт-Петербург Девелопмент Лтд. Корп.». В числе акционеров юрлица числилась Рула Левенди, которую называют подругой Валентины Матвиенко. Однако фирма не занималась зданием, и по итогам судебных процессов объект вернулся городу.

В 2016 году дом включили в список претендентов на обустройство гостиницы с условием, что ее откроют к чемпионату мира по футболу, который прошел в 2018 году.

Здание используют как жилье бездомные. Также состояние постройки ухудшается из-за вандализма.



