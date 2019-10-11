«Субару» на Гороховой врезалась в пекарню, прокатившись по встречке. Пострадавших трое

В ДТП на Гороховой улице пострадали три человека, в том числе две девушки, находившиеся на троутаре. За рулём автомобиля, вылетевшего на тротуар, мог находиться известный бизнесмен, занимающийся недвижимостью.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на пересечении Гороховой и Казанской 11 октября около 16:10. По предварительной версии, мужчина 1976 года рождения на «Субару», двигаясь по Гороховой от канала Грибоедова к Казанской, выехал на встречную полосу, затем на тротуар, где находилось много пешеходов, и въехал в дом.

Запись камеры видеонаблюдения свидетельствует о том, что перед совершением ДТП водитель какое-то время ехал по встречной полосе – на Гороховой это выделенка для общественного транспорта.





Пострадали сам водитель и два пешехода, девушки 1994 и 1999 годов рождения. Все они госпитализированы, по данным «Дорожного инспектора», с травмами средней степени тяжести.

По данным «Фонтанки», «Субару Импреза» с этим номером принадлежит генеральному директору АН «Доли.ру» Игорю Аболемову, который, по данным СМИ, не раз проходил ответчиком в долевых спорах. Он 1976 года рождения – того же, что водитель «Субару».