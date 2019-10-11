Не вписался в поворот: внедорожник уронил светофор на «зебру» на Римского-Корсакова

Еще один автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге днем 11 октября. На этот раз – на островок безопасности, а под колеса попал светофор.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водитель внедорожника, поворачивая с улицы Володи Ермака налево на проспект Римского-Корсакова, не вписался и снес пешеходный светофор на островке безопасности. Светофор упал на пешеходный переход, но работать не перестал.

О пострадавших не сообщается. А вот автомобиль пришлось увозить на эвакуаторе. «Проезжал недавно, видел машину, я бы не сказал, что он медленно ехал, морда вся разбита так хорошенько», – пишет участник группы Алекс.

Около четырех часов дня на Гороховой улице легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дом, сбив при этом двух пешеходов. А утром 9 октября на пересечении Гороховой и набережной канала Грибоедова после столкновения с другим автомобилем легковушка вылетела на тротуар и насмерть сбила китайского туриста.



