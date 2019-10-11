«Почта России» в Петербурге пережила системный сбой и заработала в обычном режиме

Отделения «Почты России» в Петербурге и Ленобласти работают в штатном режиме, без заминок. Система восстановлена после сбоя, в этом корреспондент «Фонтанки» 11 октября убедился лично.

«Работоспособность системы восстановлена. Почтовые отделения Санкт-Петербурга работают в обычном режиме», – сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

Ранее пенсионерка из Кудрово пожаловалась на то, что не может получить свою пенсию. В УФПС накануне обновили программное оборудование, которое должно упростить работу и ускорить обслуживание клиентов. Переход вызвал сбой.



