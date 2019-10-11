«Яндекс-Такси» подала повторное ходатайство о покупке сервиса «Везёт». Акции «Яндекса» упали на 15%, но в этом виновата Госдума

«Яндекс-Такси» отозвала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке сервиса «Везёт». Об этом «Фонтанке» сообщили 11 октября в пресс-службе сервиса.

При этом отказываться от приобретения компания не намерена: вчера в ФАС было подано новое ходатайство взамен отозванного.

«Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК «Везёт», в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везёт Добро». Мы продолжаем работать над сделкой и предоставлять ФАС всю необходимую информацию», – сказали в «Яндекс-Такси».

О намерении «Яндекс.Такси» купить сервис «Везет» стало известно в июле. Приобретение программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса оценивалось в $187 млн. Сделку предполагалось закрыть до конца года. Против выступил конкурирующий сервис Gett. В возражениях, направленных в ФАС, компания указывала, что слияние создаст непреодолимые барьеры для новых инвестиций.

Акции «Яндекса» на американской высокотехнологичной бирже NASDAQ за час с начала торгов 11 октября упали более чем на 15%. Помимо известий об отзыве ходатайства о покупке «Везет», на котировки могло повлиять обсуждение в Госдуме законопроекта об ограничении доли владения иностранцев в значимых информационных ресурсах.



