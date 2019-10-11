«Это станет новой эрой мусорной электроники». На случай апокалипсиса создана операционная система, которая может работать на девайсах с помоек

Операционную систему, которую можно будет запустить на давно вышедших из моды и снятых с производства электронных устройствах, представил программист Вирджил Дюпрас, сообщает 11 октября Tjournal.

Разработчик предлагает всем желающим тестировать Collapse OS уже сейчас, пока не начался апокалипсис. Конец света, который программист считает «весьма вероятным», лишит человечество возможности столь привычного сегодня массового производства новой электроники, и землян ждёт эпоха возрождения девайсов из прошлого.

«Это станет новой эрой мусорной электроники: новые детали больше нельзя произвести, но вокруг нас уже миллиарды деталей», – гласит сайт Collapse OS.

Вирджил Дюпрас взял за основу для своей разработки возможности 8-битных микропроцессоров Z80, которые в предыдущие десятилетия получили повсеместное распространение в компьютерах, кассовых аппаратах, различной бытовой электронике — в том числе в столь важной для детей 90-х игровой приставке Nintendo. Такие материалы легко будет найти и после апокалипсиса. Z80 легко взламываются для использования в новых устройствах, к тому же они содержат всего девять тысяч транзисторов, а значит, их проще ремонтировать и воспроизводить, отмечает разработчик.





Использовать Collapse OS можно в системах, собранных из самых разных компонентов старой оргтехники. Минимальные требования к аппаратуре — 56 килобайт оперативной памяти и 8 килобайт встроенной. Постапокалиптический компьютер позволит редактировать текст, читать и записывать файлы с разных носителей.

Впрочем, Дюпрас отмечает, что проект будет актуален только при масштабных бедствиях. Локальные войны, голод или болезни не делают Collapse OS востребованной. Ну а слишком крупный коллапс сделает проект ещё более ненужным. «Кому нужны микроконтроллеры, когда ты убегаешь от людоедов?» – задаётся риторическим вопросом программист.

Человечество утратит способность делать новую электронику к 2030 году, полагает программист. Ранее про светлое цифровое будущее в 2030 году задумался и президент России Владимир Путин, который подписал «национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года».