ПСК: апартаменты – инструмент развития туристического потенциала Петербурга

В 2018 году Санкт-Петербург посетило 8.2 млн туристов. Городские власти рассчитывают выйти к 2025 году на показатель в 10 млн человек, а экс-глава Всемирной туристской организации Талеба Рифаи и вовсе называл цифру в 13-15 млн. Для этого городу требуется инфраструктура, в том числе – номерной фонд. Потенциал роста способны обеспечить апартаменты. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, за счёт чего.

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Объём размещения

Эксперты не раз отмечали, что большая часть гостиничного рынка Петербурга близка к пределу загрузки в пик сезона. Речь не о премиальном сегменте, а о формате эконом-класса – самом востребованном. В Петербурге его дефицит восполняли хостелы, однако с 1 октября вступил запрет на их размещение в жилых домах, что означает сокращение номерного фонда в обозримой перспективе.

Один из возможных выходов – развивать спрос на размещения за пределами исторического центра. Для европейских туристических столиц это привычная практика, особенно во время фестивалей. Люди селятся в пригородах и приезжают, например, в Ниццу или Канны на поезде. В Петербурге достаточно свободных локаций в черте города, которые отвечают запросу. Однако не все апарт-отели подойдут по объёму номерного фонда.

По прогнозам экспертов, полноценной альтернативой трёхзвёздочному отелю способен стать апарт-комплекс Like у площади Мужества. Здесь 1112 номеров и просторная площадка во внутреннем дворе, которая способна принять автобусы с туристическими группами, что реализуемо не во всех других проектах.

Привлекательное с точки зрения гостей расположение вблизи метро и остановок общественного транспорта может обеспечить высокую наполняемость номеров. Контролировать это будет управляющая компания, которая в течение года подключит Like к 100 самым популярным площадкам поиска жилья.

Живи как дома

Помимо иностранных групповых туров в Петербурге развивается внутренний туризм. Обычно это семьи с детьми, которые ищут комфортное проживание по разумной цене. Апартаменты как раз подразумевают формат «живи как дома вдали от дома»: например, здесь можно разогреть еду для ребёнка. В Like к услугам родителей частный детский сад на территории комплекса и детская площадка на закрытом внутреннем дворе.

При этом апартаменты представляют полноценный гостиничный сервис: гостям доступны ежедневная уборка, доставка еды, прачечная и химчистка.

Бизнес-формат

И даже больше. Собственная инфраструктура Like позволяет не ограничивать турпоток только теми гостями, кто приехал на отдых. В Петербурге ежегодно проходят десятки конференций и форумов, в мае и июне подобрать номерной фонд с учётом запросов деловых туристов сложно. Некоторые крупные корпорации даже не рассматривают отель, если в нём нет опции фитнеса. В Like предусмотрен полноценный фитнес-центр на несколько залов с бассейном, саунами и массажным кабинетом. Заниматься спортом можно, не покидая пределов комплекса. А для работы удобно снять коворкинг. Деловой завтрак и партнёрский ужин можно провести здесь же, в ресторане на первом этаже.

Разнообразие вариантов размещения позволяет прогнозировать, что в ближайшие годы апарт-комплексов подобных Like станет больше. Это обеспечит городу необходимый запас номерного фонда, а также налоговые поступления, поскольку в отличие от аренды в частном порядке апартаменты уплачивают налог.





В свою очередь инвесторы могут прогнозировать доход от апартаментов. Сейчас в продаже остаются последние 100 апартаментов от 3.9 млн руб. Узнать подробней о программе доходности Like, сроках передачи ключей и вариантах отделки можно у менеджера по телефону (812) 747-86-73.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents