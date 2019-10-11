«Вот он, медийный Сталинград». Как на Украине отреагировали на рекордный пресс-марафон Владимира Зеленского и чем он обогатил информационную повестку

Президент Украины Владимир Зеленский 14 часов отвечал на вопросы СМИ, поставив мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, которую когда-либо давал глава государства.

Владимир Зеленский//president.gov.ua

На встречу с президентом на фуд-корте Kyiv Food Market были аккредитованы 300 представителей прессы, которые группами сменяли друг друга на протяжении всего дня, и Зеленский решил не прекращать пресс-марафон «до последнего журналиста». Президент Украины ответил в общей сложности на 500 вопросов и уже на восьмом часу получил диплом от Национального реестра рекордов за самую длинную президентскую пресс-конференцию в истории. Предыдущий рекордсмен, белорусский лидер Александр Лукашенко, общался с прессой каких-то 7 часов подряд.

Чтобы президент не лишился способности говорить, ему сделали специальный укол в горло для поддержки голосовых связок. СМИ подсчитали, что за время марафона было съедено гамбургеров и пиццы на 130 000 гривен (около 340 тысяч рублей), хотя, судя по видеотрансляции https://zelenskij.ru/press-marafon-vladimira-zelenskogo-polnoe-video/, участникам было не до еды. Весь день у входа на фуд-корт стояли противники Зеленского с альтернативными вопросами президенту на плакатах, а общение со СМИ то и дело прерывалось криками с мест. Так, неизвестная женщина привлекла внимание президента, докричавшись до него с первого этажа фуд-корта, — она хотела пожаловаться на то, что ее «грабят» местные власти. А один из зрителей запрыгнул на барную стойку и потребовал «остановить гомосексуализм, легализацию проституции и абортов».

Российские СМИ на это медийное пиршество аккредитованы не были.

«Фонтанка» пересказывает главное — и фиксирует реакцию украинской общественности на марафон беспрецедентной информационной открытости.



Что сказал Зеленский:





Донбасс

«Вся та часть людей, которая живет там (на Донбассе. — Прим. ред.) и чувствует себя украинцами, они должны знать, что мы их вернем вместе с территориями. Это наш план «А».

План «Б» – если возврат территорий затянется, «тогда приоритетом все равно будут люди», но подробностей Зеленский не сообщил: «Относительно Донбасса вообще есть план «Б», но говорить о нем пока не буду».

Украина работает над возвращением вещания украинских каналов на территории Донбасса. Пока этого не произошло, надо обустраивать пункты пропуска на линии разграничения, потому что люди, которые их пересекают, — это «живое телевидение».

О разведении войск: «В Петровском нет обстрелов, там можно разводить войска, но мы договаривались, что разведение должно произойти одновременно в Золотом и Петровском».

«Я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения — не будет «нормандского формата». Поэтому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны».

В затягивании переговоров в «нормандском формате» Зеленский обвинил российскую сторону. «РФ отказалась проводить встречу 16 сентября, потому что эта дата у них занята — так они мне сказали, – объяснил президент журналистам. – Сложно было договориться, чтобы саммит состоялся, потому что с 2016 года его не было». Зеленский отметил, что дата встречи, вероятно, станет известна на следующей неделе, а сами переговоры пройдут в ноябре.





Вопрос об амнистии и закон об особом статусе Донбасса будут обсуждаться в «нормандском формате»: кто будет попадать под амнистию, будет ли это касаться гражданских лиц. Принятый при предыдущем президенте закон так и не был им подписан и «в тумбочке где-то лежит».

«Вопрос миротворческой миссии (в Донбассе. — Прим. ред.) будет рассматриваться в нормандском формате. Я за миротворцев на границе с РФ, – сказал Зеленский. – Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе стал замороженным, но я не могу гарантировать, что так произойдет».

Зеленский отметил, что недоволен минскими договоренностями. Особенно положением о том, что контроль над границей с Россией на Донбассе Украина получит лишь после местных выборов, которые состоятся, только когда там будут решены вопросы безопасности. Зеленский также отметил, что вывод российских войск из Донбасса прописан в минских соглашениях.

В новом законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей «не будет перейдена ни одна красная линия». В документе не будет идти речь об автономии этих территорий. Вопрос о региональном статусе русского языка будет вынесен на публичное обсуждение.



Крым

«Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Я думаю, что если сначала у кого-то были такие мысли, то сейчас все это понимают».

«Для меня "нормандский формат" — это еще и возможность возврата к обсуждению вопроса Крыма», – сказал Зеленский.

Украина ведет переговоры об обмене крымских татар, которые содержатся в российских тюрьмах: «Есть два списка, которые обсуждаются. Крымчане в списке людей, о которых мы должны говорить с Россией. Другой список — люди в «ЛНР/ДНР».



Путин

«Если "нормандский формат" будет откладываться, тогда мы будем находить другие форматы, чтобы вернуть наших людей. Есть вариант, который уже сработал, — мои прямые переговоры с президентом РФ.

«Пока не знаю, что скажу Путину, но я буду говорить не только с ним, но и с госпожой Меркель и господином Макроном».

Россия

«Мы все хотим завершить войну, но Россия должна изменить свою риторику и признать участие в конфликте, не говорить «нас там нет».

Запрет авиасообщения с Россией Украине невыгоден.

«Я считаю странным, что поезда ходят, а самолеты не летают, из-за этого банкротятся наши компании. Мы можем национализировать нашу авиакомпанию, ее владельцы будут счастливы, потому что не надо будет платить долги, но мы пока счастье такое им не предоставим».

Трамп

Июльский разговор с Трампом по телефону не имел отношения к выделению финансовой и военной помощи Украине. Тогда обсуждали только встречу с Трампом.

«Шантажа не было, потому что это (финансовая и военная помощь Украине. — Прим. ред.) не было предметом разговора»

В то же время Зеленский не спешит комментировать действия президента США, который выставил его в не самом выгодном свете, опубликовав стенограмму закрытых переговоров. «Я не буду оценивать действия другого президента, действия которого регулируются законодательством другой страны. Я не чувствовал давления».

К тому же Трамп говорил Зеленскому, что поддерживает Украину по части санкций в отношении России и войны на Донбассе. Но, если между США и РФ возникнут какие-то соглашения, которые касаются Украины и о которых Украина не знает, это будет плохим сигналом.

Порошенко

«Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он больше не президент. Я боюсь, что он в это не верит и это проблема на физическом уровне. Он против разведения сил, и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан». За все, что Порошенко сделал, он будет отвечать перед законом.

Согласование «формулы Штайнмайера» Зеленский считает правильным, но ошибкой было то, что населению Украины недостаточно хорошо разъяснили, что это значит для Украины.



Усталость Европы

Зеленский согласился, что Европа устала от Украины и санкций, западный бизнес начинает давить на свои правительства. «Но наша новая команда — толчок для поддержки Украины и сохранения санкций против России».

Западные лидеры могут оказать давление на Украину во время переговоров «нормандской четверки». «Но каким бы ни было это давление, решение по поводу компромиссов, которые будут угрожать в целом настроениям в стране или независимости Украины, я принимать не собираюсь», – пообещал Зеленский.

Малайзийский «Боинг»

Зеленский прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о гибели самолета МН17 Владимира Цемаха: «Нидерланды понимают, почему я принял такое решение. Они знали о нем, я их предупредил и дал все возможности для любых следственных действий. Все понимают, что я был прав».

Идеология



«Моя идеология — завершить войну, поднять экономику и вернуть сюда людей. Зачем снова поднимать вопрос языка? С этого начался Донбасс. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос?»

Расследование убийства Павла Шеремета



«Я хочу результата в этом деле, но давайте подождем. Я не могу рассказать вам, в чем секретность дела, я сорву операцию. Если к тому сроку, о котором мы (с силовыми ведомствами. — Прим. ред.) говорили, не будет результата, то будем менять руководство (МВД. — Прим. ред.)». Сроки президент Украины уточнять отказался.



Как отреагировала украинская общественность

Главной площадкой для обсуждения исторического шоу Владимира Зеленского стал «Фейсбук». Реакция пользователей была либо весьма положительной, либо остро отрицательной. Причем с критикой выступали сторонники прежней власти, которым при новом президенте места не нашлось.

Экс-вице-премьер Украины Павел Розенко не оценил сцену награждения Зеленского дипломом за длительность пресс-конференции и сравнил президента с Леонидом Брежневым: «Все начинается с подхалимства окружения… зачем это молодому человеку, который и так уже получил желанную булаву?»

Некоторые поспешили осмыслить увиденное в формате мемов, сравнив встречу на фуд-корте с «Тайной вечерей» да Винчи:

Экс-нардеп Мустафа Найем Зеленского похвалил: «Не слушал все ответы, судить не могу и защищать тоже. Но это был хороший урок открытости».

Причастные журналисты тоже благодарили за открытость. Шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева сформулировала главное преимущество пресс-марафона так: «Микрофон стоит, отобрать или отключить его нельзя, то есть "дожать", чтобы был четкий ответ, можно» .

Политолог Владимир Фесенко не стал проводить прямых аналогий, но очевидно, кого он имеет в виду: «На мой взгляд, это более оптимальная форма общения с журналистами, чем архаичные большие пресс-конференции, на которых присутствуют несколько сотен журналистов, а вопросы могут задать несколько десятков. Пресс-марафон, конечно, удался на славу».

Журналист и публицист Сергей Руденко сравнил марафон с «голодными играми», а телеведущий Юрий Физер — с «брейн-рингом», когда команды меняются местами.

Некоторые Зеленскому посочувствовали. «Имейте совесть. Хочется прижать его уже к своей груди и пожалеть)))», – написала Ирина Прудкова.

Политолог Юрий Романенко заклеймил неумение журналистов укусить президента нетривиальным вопросом: «Вот такой он, второй медийный Сталинград! Первый, кто забыл, состоялся на стадионе. Состоялся именно потому, что память как у улиток».

Журналист Владимир Федорин задал в пространство социальной сети вопрос, который на пресс-конференции почему-то не прозвучал: "Есть ли у Украины будущее после Коломойского?"

А журналистка Татьяна Николаенко вспомнила, какой в четверг был день, — День психического здоровья.

Экс-заместитель главы НТКУ и бывший эксперт команды Владимира Зеленского Александр Харебин тоже поругал журналистов за ущербность, похвалил Зеленского за искренность и объяснил, почему следующий президент Украины обязан будет пресс-марафон повторить: «Владимир Зеленский феноменален не только в своей открытости и искренности. Он в очередной раз доказал, что он один. Один на всех, один за всех, один для всех. Взял удар на себя, отработал все промахи команды (как в ОП, так и в Кабмине), «обнулил» негатив, «отряхнулся» и... сделал выводы?»



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»