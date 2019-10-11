Финляндия заморозила выдачу лицензий на продажу оружия Турции

Финляндия прекратила экспорт оружия в Турцию и остановила выдачу лицензий на продажу оружия. Совещание президента Финляндии и комитета по внешней политике и политике безопасности по поводу военной операции, начатой Турцией в Сирии, прошло 11 октября, сообщает Госсовет.

«Гуманитарная ситуация в регионе вызывает беспокойство. Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию или другие воюющие страны», – говорится в сообщении Госсовета.

Также подчёркивается, что Финляндия не считает возможным военное решение конфликта в Сирии. Ранее Суоми потребовала от Турции прекратить военные действия.

Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что пристально наблюдает за военной операцией Турции против курдов в Сирии и готов «сильно ударить».



