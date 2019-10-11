Финляндия заморозила выдачу лицензий на продажу оружия Турции
Финляндия прекратила экспорт оружия в Турцию и остановила выдачу лицензий на продажу оружия. Совещание президента Финляндии и комитета по внешней политике и политике безопасности по поводу военной операции, начатой Турцией в Сирии, прошло 11 октября, сообщает Госсовет.
«Гуманитарная ситуация в регионе вызывает беспокойство. Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию или другие воюющие страны», – говорится в сообщении Госсовета.
Также подчёркивается, что Финляндия не считает возможным военное решение конфликта в Сирии. Ранее Суоми потребовала от Турции прекратить военные действия.
Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что пристально наблюдает за военной операцией Турции против курдов в Сирии и готов «сильно ударить».
Справка:
Доля Турции в финском экспорте оружия в прошлые годы составляла 13,2 %. 95 % экспорта оборонной продукции составляет различное защитное оборудование, в частности, бронированная сталь для бронетранспортеров. Кроме того, Финляндия продавала в Турцию оборудование для идентификации ядовитых химических, биологических и радиоактивных веществ. Последнюю лицензию на экспорт оборонной продукции получил три недели назад производитель беспилотников Robonic Oy из Тампере. Компания поставляет в Турцию платформы для запуска дронов.
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