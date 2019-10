«Легендарный космонавт». NASA в прямом эфире сообщило о смерти Алексея Леонова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США почтило память ушедшего на 86-м году жизни российского космонавта.

«Мы опечалены потерей легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Его путешествие в космосе положило начало истории экстравикулярной (вне космического корабля. — Прим. ред.) деятельности», – говорится 11 октября в заявлении NASA.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1

— NASA (@NASA) October 11, 2019