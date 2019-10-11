«Легендарный космонавт». NASA в прямом эфире сообщило о смерти Алексея Леонова
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США почтило память ушедшего на 86-м году жизни российского космонавта.
«Мы опечалены потерей легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Его путешествие в космосе положило начало истории экстравикулярной (вне космического корабля. — Прим. ред.) деятельности», – говорится 11 октября в заявлении NASA.
We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1
— NASA (@NASA) October 11, 2019
Для того чтобы выразить соболезнования, американское космическое агентство прервало прямую трансляцию выхода астронавтов в открытый космос на YouTube.
Справка:
Леонов был первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. За этот подвиг Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Особо отмечалось исключительное мужество, проявленное в нештатной ситуации — раздувшийся скафандр мешал космонавту вернуться на корабль.
Второй полет в космос Алексей Леонов совершил в июле 1975-го, он принимал участие в стыковке советского «Союза» с американским «Аполлоном». С 1970 по 1991 год Леонов занимал должность заместителя главы Центра подготовки космонавтов. О его смерти стало известно 11 октября. Космонавта похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах.