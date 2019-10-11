«Легендарный космонавт». NASA в прямом эфире сообщило о смерти Алексея Леонова

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Леонов был первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. За этот подвиг Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Особо отмечалось исключительное мужество, проявленное в нештатной ситуации — раздувшийся скафандр мешал космонавту вернуться на корабль.

Второй полет в космос Алексей Леонов совершил в июле 1975-го, он принимал участие в стыковке советского «Союза» с американским «Аполлоном». С 1970 по 1991 год Леонов занимал должность заместителя главы Центра подготовки космонавтов. О его смерти стало известно 11 октября. Космонавта похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах.