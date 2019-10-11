«Гараж»: пространство для людей и машин

В 2020 году в Санкт-Петербурге появятся сразу два «Гаража»: музей современного искусства на острове Новая Голландия и бизнес-парк в Пушкинском районе.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

К строительству нового общественно-делового центра на юге города в сентябре приступила строительная компания «Терминал-Ресурс». Застройщик ведёт комплексное освоение территории вдоль Петербургского шоссе на площади 316 га. Помимо малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» здесь строится дорожно-транспортная сеть, развивается сопутствующая социальная инфраструктура, появляются новые коммерческие объекты. Одним из них станет современный бизнес парк «Гараж».

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Для автомобилистов

В первую очередь, предназначение пушкинского «Гаража» будет отвечать его названию. В четырёхэтажном наземном паркинге разместятся 300 машин. Места в нём можно приобрести в собственность или снять в аренду. У жителей расположенных по соседству малоэтажных «Образцовых кварталов» появится выбор: оставлять машину рядом с домом или в паркинге. На «Царскосельских холмах», где ведётся строительство, вопрос с парковкой не стоит так же остро, как в спальных районах и центре города. Здесь меньшая плотность населения, расширенные дороги, достаточно машино-мест. И всё-таки иметь собственную парковку, помимо престижа и безопасности, ещё и вопрос удобства. Застройщик уже получил десятки заявок на приобретение мест, началось бронирование. Заключение договоров купли-продажи начнется после ввода объекта в эксплуатацию в следующем году.

Для бизнеса

В составе бизнес-парка «Гараж» спроектировано двухэтажное здание в стиле голландской архитектуры. В нём разместятся коммерческие помещения общей площадью 3 500 кв. метров. В их числе могут быть магазины, кафе, аптека, ателье, химчистка, творческие студии. Застройщик предлагает свободные планировки для офисов, которые легко оборудовать в формате «open space» (открытое пространство). Качественные материалы, планировки и современные инженерные системы в целом формируют не только стильное здание, но и успешный трудовой коллектив. В 2016 году девелопером и основным застройщиком территории ООО «Терминал-Ресурс» на пересечении Петербургского шоссе с улицей Кокколевской введён в эксплуатацию бизнес-центр «Перспектива» с офисными площадями под аренду. Сейчас этот проект выставлен застройщиком на продажу.

Фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Для всех

Пушкин – одна из самых популярных локаций города. Это отражается в востребованности как жилых, так и коммерческих помещений. Больших свободных площадей в аренду для бизнеса здесь почти нет, недостаточно и торговых центров. Потребности населения по мере увеличения численности растут, поэтому появляются новые объекты. В последние годы в Пушкинском районе проходят ключевые события деловой жизни страны, отраслевые выставки и международные экономические форумы. Развитие общественно-деловой зоны связано и с появлением престижного микрорайона «На Царскосельских холмах» на въезде в Пушкин. Именно в его границах находится БЦ «Перспектива», возводятся «Образцовые кварталы» и другие малоэтажные жилые комплексы. Бизнес парк «Гараж» строится поблизости. Местоположение удобно как жителям района, так и гостям. Отсюда удобно выезжать на Пулковское, Московское, Киевское шоссе, Витебский проспект, КАД. В 5 километрах расположен аэропорт Пулково. Напротив объекта – остановка общественного транспорта. Здесь проходят городские и коммерческие маршруты: №187, К545, К299. Дорога от новостроек до ближайших станций метро «Московская», «Звёздная», «Купчино» занимает 15-20 минут. На территории «Царскосельских холмов» уже проживают 4 000 человек, в ближайшее время это число увеличится вдвое, а всего территория рассчитана на проживание 50 000.

Важный бонус местности – экология и интересный ландшафт. Расположение на высоте 50 метров над уровнем моря с ограничением стройки по высоте, только мало- и среднеэтажное жильё – все это обеспечивает открытую линию горизонта. От Петербургского шоссе открываются захватывающие виды на город. Застройщик применяет панорамное остекление для всех своих объектов.

Строительная компания «Терминал-Ресурс» приглашает к сотрудничеству инвесторов и партнёров. Коммерческие помещения в собственность и в аренду, готовое и строящееся жильё, земельные участки под жилищное строительство с инженерной подготовкой – без посредников и переплат.





Отдел продаж и аренды застройщика СК «Терминал- Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А (рядом с бизнес парком «Гараж»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес-парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya