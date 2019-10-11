Газон, каток, шутихи. Петербуржцы проголосовали, каким должен быть парк «Тучков буян»

Смольный подвел итоги голосования о том, как должен выглядеть будущий парк на проспекте Добролюбова. Как сообщила 11 октября пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко, в онлайн-опросе приняли участие более 7000 петербуржцев.

Горожане высказались за то, чтобы на территории парка расположились главный городской газон (88% голосов), зимний каток (84%), ботанический сад (77%), фонтаны-шутихи (77%) и открытая сцена (75%).

Чуть меньше голосов набрали городской пляж, роликовая и ледовая дорожки, детский городок, музей ветра, ресторанная улица, выставка современной скульптуры, батуты и качели, арт-галерея, город мастеров, площадка для йоги. В их пользу высказались от половины до двух третей опрошенных. В аутсайдерах оказались тематическая зона «Назад в СССР», сувенирная ярмарка, антикварный рынок и военно-патриотическая экспозиция.

Опрос на ту же тему проводился в единый День голосования 8 сентября 2019 года. В нем приняли участие 380 564 петербуржца. Они отдали голоса за детский городок (11,89%), зимний каток (10,23%), ботанический сад (10,08%), главный городской газон (9,50%) и фонтаны-шутихи (9,41%).





Топ-5 идей по итогам каждого из опросов будут учтены в техническом задании конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка, отмечают в пресс-службе вице-губернатора.

О создании парка на Ватном острове стало известно в апреле 2019 года во время визита в Петербург Владимира Путина. Ранее там планировалось построить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей.

Проект получил условное название «Арт-парка», но в ходе голосования, проведенного Союзом архитекторов, победил вариант «Тучков буян». Конкурс на архитектурно-ландшафтную концепцию парка готовят «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка». Победителя выберут в мае – июне.