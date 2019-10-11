Представитель Лаппеенранты: Финны хотят приехать в Петербург по электронной визе, но не знают как

Жители соседней Финляндии, которые ни разу не были в России, после введения электронной визы ищут удобный способ добраться до Петербурга. Как ни странно, за информацией они обращаются в туристический офис Лаппеенранты, предназначенный для россиян.

«Интерес к Петербургу в связи с электронными визами только просыпается и постепенно начинает расти. К нам поступают звонки даже из других городов – люди спрашивают, как можно доехать до Петербурга, потому что самый удобный и понятный способ – поезд «Аллегро» – пока для владельцев электронной визы недоступен», – рассказала 11 октября «Фонтанке» директор по маркетингу города Лаппеенранты Мирка Рахман. По её словам, в туристический офис города, который предназначен для развития туризма внутри региона, обращаются как в центр знаний о России.

«Конечно, мы советуем пользоваться только регулярными автобусными рейсами. Как правило, финны выбирают ту компанию, автобусы которой прибывают в Петербург не слишком поздно. Приезжать в Россию ближе к ночи люди опасаются», – пояснила Рахман. Сейчас маршрут между Петербургом и Лаппеенрантой обслуживают перевозчики ООО «Северная Пальмира», АО «Третий парк», АО «Совавто Санкт-Петербург» и ООО «Амрон» (Ecolines). Расписание рейсов в основном ориентировано на россиян, которые ездят в Финляндию на один день.

Также представитель города добавила, что интерес к поездкам в Петербург проявляют не только финны, но и иностранцы, например те, кто учатся в Лаппеенрантском технологическом университете.





Судя по отзывам автобусных перевозчиков, многие иностранцы уже нашли дорогу в Северную столицу – так, некоторые фирмы заявляют о том, что каждый пятый пассажир едет в Россию с электронной визой.

Напомним, с 1 октября граждане 53 стран могут посетить Петербург по бесплатной электронной визе на срок до 8 дней. Для её оформления нужно заполнить заявку на сайте МИДа РФ, решение приходит на электронную почту заявителя в течение 4 дней.

Между тем, как ранее писала «Фонтанка», туристические компании уже предлагают платные услуги по её оформлению. По словам гендиректора финской турфирмы Lahialuematkat Петера Холста, несколько десятков человек уже обратились за помощью в подаче электронной заявки. Среди них много бизнесменов.