Легковушка влетела в кафе на Гороховой. Очевидцы сообщают о сбитом на тротуаре пешеходе

фото: читатель "Фонтанки"

Легковой автомобиль вылетел на тротуар на пересечении Гороховой и Казанской улиц в центре Санкт-Петербурга днём 11 октября.

На фотографии читателя «Фонтанки» видно, что машина (вероятно, «Субару Импреза») врезалась в угол здания, где расположена пекарня. Судя по всему, есть пострадавшие: один человек лежит, ещё один держится за голову. «Автомобиль вылетел под «кирпич» на тротуар и сбил девушку-пешехода, – пишут очевидцы в Instagram. – Девушка жива, ее забрала скорая».

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информации об этой аварии пока нет.





По данным «Фонтанки», чёрная «Субару» 2010 года принадлежит довольно известному в городе бизнесмену, гендиректору агентства недвижимости, мелькавшему в СМИ в связи с долевыми спорами. С 2018 года на машине около 25 раз нарушали ПДД.

На этом и соседних перекрёстках регулярно происходят подобные ДТП. В мае этого года здесь же автомобиль влетел в здание, но с другой стороны. В августе на углу Гороховой и Большой Морской в кафе врезался «Солярис», а год назад – карета скорой помощи. Всего три недели назад «Шевроле Авео» остановился в доме на пересечении Казанской и Вознесенского.