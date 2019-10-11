Пять фактов об Алексее Леонове, которые вы (скорее всего) не знали

2 Леонов был художником

Леонов сменил несколько школ, пока в 1947 году семья не переехала в Калининград. Еще в начальных классах у Леонова открылся художественный талант. Мальчик занимался оформлением стенгазет и мечтал поступить в Рижскую академию художеств. Увы, Леонова не приняли, хотя комиссии понравились его работы. Причина была в другом – у молодого иногороднего парня не было денег, чтобы снимать жилье, а общежитие в академии полагалось только старшекурсникам. Тем не менее, любовь к рисованию Алексей Леонов пронес через всю свою жизнь – в 1967 году он, в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым, выпустил серию марок, посвященную Дню космонавтики. Впоследствии Леонов стал членом Союза художников СССР.