Пять фактов об Алексее Леонове, которые вы (скорее всего) не знали
1 Отец Леонова был «врагом народа» и главой многодетной семьи
Алексей Леонов родился в 1934 году в Кемеровской области в семье электрослесаря-железнодорожника. Позже отец будущего космонавта выучился на ветеринара. Но вскоре произошла беда – из-за конфликта с председателем колхоза Архипа Леонова репрессировали. Всю семью, где было 8 детей, выгнали из дома, а соседям было позволено разграбить имущество «врагов народа». Архип Леонов отсидел два года (1936-1938), после чего его реабилитировали.
2 Леонов был художником
Леонов сменил несколько школ, пока в 1947 году семья не переехала в Калининград. Еще в начальных классах у Леонова открылся художественный талант. Мальчик занимался оформлением стенгазет и мечтал поступить в Рижскую академию художеств. Увы, Леонова не приняли, хотя комиссии понравились его работы. Причина была в другом – у молодого иногороднего парня не было денег, чтобы снимать жилье, а общежитие в академии полагалось только старшекурсникам. Тем не менее, любовь к рисованию Алексей Леонов пронес через всю свою жизнь – в 1967 году он, в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым, выпустил серию марок, посвященную Дню космонавтики. Впоследствии Леонов стал членом Союза художников СССР.
3 Леонов мог погибнуть вместо Брежнева
22 января 1969 года была запланирована встреча советских космонавтов, членов экипажей «Союз-4» и «Союз-5», в которой также должен был участвовать Леонид Брежнев. Этот день мог стать для Алексея Леонова роковым. Днем 22 января на автомобиль, в котором ехал Леонов и другие космонавты, было совершено нападение – младший лейтенант Виктор Ильин обстрелял машину из двух пистолетов. Целью Ильина, впрочем, были не космонавты, а сам Брежнев, но он перепутал автомобили – его смутил сидевший на переднем сидении космонавт Георгий Береговой, похожий на советского лидера. Кстати, в автомобиле, помимо Леонова, находилась Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт. В ходе нападения погиб только водитель, остальные успели пригнуться. Впоследствии Виктор Ильин был признан невменяемым и отправлен на лечение.
4 Леонов мог полететь на Луну
После выхода в открытый космос, в ходе которого Леонов проявил мужество при возникновении нештатной ситуации, он мог отправиться и на Луну. В 1965-1969 годах Леонов входил в группу космонавтов, готовившихся по советским программам облёта спутника Земли. Леонова включили в состав экипажа и вскоре космонавты написали письмо в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить лететь к Луне – их целью было сделать это раньше США, которые планировали аналогичный полет в декабре 1968 года. Но разрешение не было получено – руководство смущали неудачные полеты советских беспилотных кораблей. Леонов и другие космонавты все же продолжили подготовку, но их миссия так и не состоялась.
5 Леонов был банкиром
В 2000 году Алексей Леонов стал вице-президентом «Альфа-банка». Официально должность космонавта звучала как «советник первого заместителя председателя совета директоров». Что именно входило в его обязанности, понять сложно. Тем не менее, Алексей Архипович посещал различные мероприятия и важные встречи, а репродукции его картин использовались как оформление для банковских карт.
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