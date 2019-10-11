В Кудрово жалуются, что из-за сбоя не могут получить пенсии. «Почта России» советует быть настойчивее

Жители областного Кудрово отговаривают пенсионеров от походов за пенсией, утверждая, что эта опция на почте 11 октября по-прежнему недоступна. Её возвращение УФПС обещало с утра и от своих слов не отказывается.

О проблеме с получением пенсии «Фонтанке» сообщила клиентка отделения на Областной улице, 1, в Кудрово. Она рассказала, что первая попытка была предпринята ею накануне незадолго до трёх часов дня. К этому времени оборудование уже сбоило, получить деньги не удалось. Последующие походы успехом также не увенчались.

«Пришла сегодня около полудня, а мне сказали: надо было с утра приходить, тогда мы работали», – делится трудностями читательница. По её словам, возобновление работы она стережёт больше трёх часов, периодически наведываясь в отделение.

«Предупредите пенсионеров, чтобы не ходили зря. Здесь люди с Подвойского приезжают, проспекта Большевиков, но не выдают, – просит она. – Некоторые собираются завтра с половины восьмого утра караулить».





«Почта России» проблемы с выплатами не подтверждает. Пенсии, как заявляют, выдаются во всех отделениях в Петербурге и Ленинградской области, в том числе в отделении № 188691 на Областной. Об этом пресс-службе отчитались отдельно.

В УФПС накануне обновили программное оборудование, которое должно упростить работу и ускорить обслуживание клиентов. Переход вызвал сбой, его последствия окончательно ещё не устранены.