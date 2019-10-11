Жена чиновника Росавиации не смогла объяснить, откуда у нее активы на 19 млн рублей. Теперь всё это могут конфисковать

Семья чиновника Росавиации может лишиться активов на 19 миллионов рублей. Автомобиль и нежилое помещение записаны на супругу, однако Генпрокуратура России посчитала, что чета не могла себе позволить столь дорогие покупки.

Как сообщает РИА Новости 11 октября со ссылкой на ведомство, приобретённые женой госслужащего активы, «превышающие совокупный трёхгодичный доход семьи» по своей стоимости, вскрылись при антикоррупционной проверке.

Чиновник Росавиации работает начальником управления правового обеспечения и имущественных отношений, о роде занятий его супруги в пресс-релизе ничего не сообщается. Законность происхождения денег на совершение покупки не подтверждена.

В связи с этим Генпрокуратура подала в Тушинский суд Москвы иск с просьбой изъять это имущество в казну, а от главы Росавиации Александра Нерадько потребовала впредь внимательнее следить за расходами подчиненных и их семей.



