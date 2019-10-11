Как заработать 10 млн долларов, сидя в тюрьме. Заключение не помешало американскому рэперу получить выгодный контракт

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, заключил контракт на 10 млн долларов, находясь в тюрьме. Об этом 11 октября пишет BBC News.

Согласно контракту с лейблом 10K Projects, рэпер должен выпустить два альбома: один на английском языке, второй — на испанском.

Отметим, Эрнандес был арестован в ноябре 2018 года, ему предъявлено обвинение по статьям: вымогательство, незаконное владение оружием, нападение с использованием опасного оружия, а также заговор с целью убийства. Ему грозило до 47 лет лишения свободы, однако затем 23-летний музыкант пошел на сделку со следствием. Он дал показания на членов банды The Nine Trey Bloods, в которой состоял и сам Эрнандес. Наказание могут смягчить, приговор будут выносить в декабре 2019 года.



