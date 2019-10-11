Президент Турции велел партийным чиновникам пересаживаться на Volkswagen Passat

Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от всего высшего руководства правящей Партии справедливости и развития начать пользоваться Volkswagen Passat после того, как истекут сроки аренды их нынешних автомобилей.

Непосредственно этот приказ касается всего 19 автомобилей Audi, которые использует высшее руководство партии, но вслед за ними пересесть на «Пассаты» должны и остальные партийные и государственные чиновники. Причина требования проста: Volkswagen запускает новый завод по сборке Passat и Skoda Superb в 40 километрах от города Измир, сообщает 11 октября Carscoops.

Объем выпуска предприятия запланирован на уровне 300 000 автомобилей в год, две трети этого объема будут составлять именно Volkswagen Passat. Большинство машин должно будет поставляться на экспорт, несмотря на то, что, по сведениям Carscoops, в самой Турции «плотность» автомобилей одна из самых низких в Европе – всего 150 машин на 1000 жителей, и продажи продолжают падать.

На данный момент большинство высших чиновников Турции ездит на Audi, но договоры аренды на них истекают уже в ближайшие месяцы. Приказ Эрдогана пересесть с одной немецкой машины на другую можно считать своеобразной «поддержкой отечественного производителя», хотя оба автомобильных бренда, как известно, принадлежат одному и тому же концерну из Германии, а не из Турции.



