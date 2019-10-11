Более 30 горожан недосчитались своих велосипедов и самокатов. Серийного веловора, приехавшего с Украины, будут судить в Петербурге

Гражданин Украины обвиняется в краже более 30 велосипедов и самокатов у жителей Приморского района Петербурга. Об утверждении обвинительного заключения 11 октября сообщает районная прокуратура.

В основном мужчина прибирал к рукам дорогие модели двухколёсных средств передвижения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.



