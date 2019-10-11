Санкционка манит россиян. Что наши сограждане покупают в приграничной Финляндии

В Финляндии подсчитали, что именно покупают россияне в приграничных супермаркетах и что интересует туристов, помимо шопинга.

Всё больше россиян приезжают в соседний финский регион Южная Карелия, но, несмотря на то что большинство из них по-прежнему интересует шопинг, туристов в привычном понимании тоже прибавилось. Об этом 10 октября в Петербурге рассказала журналистам представитель города Лаппеенранты Мирка Рахман.

По её словам, в 2018 году приграничный регион посетили 1,7 млн туристов, из них 1,6 млн – росссияне, при этом 1,2 млн приезжали на один день без ночёвки. Всего за год наши соотечественники принесли Южной Карелии 312 млн евро, причём 270 млн были потрачены на покупки продуктов и товаров. И если другие иностранцы, как правило, готовы платить деньги за услуги, например за гостиницы и рестораны, то у россиян объём покупки на одного человека в среднем составляет 171 евро, а на услуги приходится только 26 евро. Впрочем, годом ранее общая сумма оставленных туристами денег была выше – 333 млн евро.

Предпочтения петербуржцев и жителей Ленобласти финны тоже уложили в статистические данные: сыр и молочные продукты покупают 85% приехавших из РФ. Более половины россиян не уезжают из соседней Суоми без сладостей, рыбы и икры, кофе, чая и какао. Мясную продукцию берёт каждый четвёртый, детское питание и подгузники – каждый пятый. 38% по-прежнему покупают моющие средства, 25% – шампуни и т. п. Количество тех, кто приезжает за одеждой, чуть уменьшилось (22%). Лекарства и витамины покупают 13%.





"Главное занятие россиян в Лаппеенранте – это, конечно, шопинг, – говорит Рахман. – Но также набирают популярность спа, отдых в коттеджах, рыбалка и прогулки на свежем воздухе. По нашим прогнозам, турпоток в Лаппеенранту к концу 2019 года вырастет на 5%, а число ночёвок – на 2%".

Кроме того, подчеркнула представитель города, россияне составляют в среднем 50% пассажиропотока аэропорта Лаппеенранты, 30% – это финны и 20% – граждане других стран, в том числе итальянцы и немцы. Авиарейсы заполнены почти на 100%, отметила Рахман.