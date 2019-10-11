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Общество
11.10.2019 18:18
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«Курдам не нужна поддержка России». «Фонтанка» поговорила с курдом в зоне турецкой военной операции

Представитель курдских вооружённых формирований, противостоящих вторжению Турции, рассказал «Фонтанке» о ситуации на севере Сирии и отношении к России.

«Курдам не нужна поддержка России». «Фонтанка» поговорила с курдом в зоне турецкой военной операции

Lefteris Pitarakis/AP/TASS

Турецкое министерство обороны сообщило о первых жертвах среди своих военных, которые вторглись на территорию Сирии 9 октября. По меньшей мере, один солдат погиб и ещё трое были ранены в ходе боёв с курдским ополчением. Турецкие власти заявляют о сотнях «террористов» погибших среди курдов. Однако собеседник «Фонтанки» на месте событий эту информацию опровергает. Представитель курдских вооружённых сил Дара Асси рассказал в интервью, как вторжение выглядит изнутри, сколько погибших на самом деле и почему курдам не нужна помощь России.

- Где вы находитесь сейчас? Как вы узнали о вводе турецких войск?

– Скажем так. Я был в районе Рас эль-Айн (приграничная зона вдоль границы с Турцией на северо-востоке Сирии. – Прим. ред.), когда турецкие воздушные налеты начались в среду около 16:00.

- Как далеко удалось продвинуться турецким войскам?


– Турецкие войска взяли под контроль лишь две деревни к востоку от города Рас-эль-Айн (стоит прямо на границе с Турцией) и деревню Тель-Халаф на западе города. Всё.

Фото из архива Дара Асси
Фото из архива Дара Асси

- Президент Турции Эрдоган сообщил об уничтожении «109 террористов» с момента начала операции. Какие цифры по погибшим и раненым есть у вас?

– Точной информации о жертвах SDF (Демократические силы Сирии – армия вооружённой оппозиции в Сирии, в которую входят отряды самообороны курдов, арабов, ассирийцев и туркмен. – Прим. ред.) нет. Но, по некоторым данным, в северо-восточной Сирии на данный момент убито не менее 30 бойцов SDF, сил безопасности самоуправления.

- Какова обстановка в контролируемых курдами населённых пунктах вне зоны операции? К чему готовятся местные жители?

– В наших городах внутри Сирии царит общее спокойствие, даже когда SDF отправляют военное подкрепление из этих тихих районов в направлении Рас-эль-Айна и Талль-Абьяда.

- Сколько людей были вынуждены уехать вглубь Сирии от границы? Можно говорить о беженцах?


– Да, была большая волна перемещения из приграничных городов с Турцией в глубь Сирии. За последние два дня тысячи гражданских лиц были перемещены в города Талль-Тамр (38 километров от турецкой границы. – Прим. ред.) и Хасека (80 километров от приграничного Рас-эль-Айна. – Прим. ред.). Кроме того, люди уехали из атакованных приграничных городов в деревни недалеко от границы с Турцией.

- Как сейчас работает связь? Телефон и интернет доступны, так же как и до начала операции?

– Да. В городах вдоль пограничной полосы работает турецкая сеть. Есть и телефон, и Интернет. Кроме того, здесь работает и сирийский Интернет, а также линии Интернета, принадлежащие частным провайдерам Valin и Rcell. Работает всё нормально и в остальных зонах.

- Двигаются ли на помощь курдам в Сирии курды из Ирака?

– На сегодняшний день нет никакой ощутимой поддержки со стороны иракских курдов, готовых помочь братьям в Сирии.
 
- США сообщали об удалении своих военных из зоны турецкой операции. Когда зону покинули военные советники США?

– Они не покидали этот район. На самом деле они все еще находятся на американской базе в Айн-Иссе (город в 45 километрах от атакованного турками приграничного города Эт-Телль-эль-Абьяд. – Прим. ред.). Там же остаются американские солдаты, которых эвакуировали из приграничных городов ещё за два дня  до начала турецкого военного вторжения.

- Координируют ли курдские формирования свои действия с силами Башара Асада? Ранее в SDF не исключали тактического союза с этим врагом перед лицом турецкой угрозы.

– Нет. Сейчас нет координации военных действий с Асадом. Судя по всему, сирийское правительство не будет вмешиваться, чтобы поддержать курдские силы. Похоже, что Турция с Россией договорились надавить на сирийское правительство так же, как это было в Африне (в январе – марте 2018 года Турция провела военную операцию «Оливковая ветвь», в ходе которой от курдов был освобождён город Африн на северо-западе Сирии. – Прим. ред.). Россия ведь является главным контролёром над решениями сирийского правительства.

- То есть курды не ждут помощи от России?

– Курдам не нужна поддержка России. Тем более после того, как Россия и Турция опять договорились о координации действий за два дня до начала военной операции Эрдогана.

- Дональд Трамп, после заявления которого о готовности вывести войска Турция и ударила по северу Сирии, теперь заявляет, что «пристально наблюдает» за турками и накажет их, если Анкара не станет «играть по правилам». Что бы вы сказали ему сегодня?

– В первую очередь гуманитарный и моральный долг Трампа заключается в том, чтобы не позволить туркам вторгнуться вглубь северо-восточных районов Сирии, безопасные сегодня районы, которыми управляют совместные силы нашей армии и военных его страны. Мы же вместе с его солдатами сражались с террористами Исламского государства (в РФ и ряде других стран организация признана террористической. – Прим. ред.) от имени всего мира. И в этих битвах было потеряно более 11 тысяч жизней…

- А для Владимира Путина у вас есть что сказать, несмотря на отказ курдов принимать гипотетическую помощь Москвы за «сговор с Эрдоганом»?

– Если бы у меня была такая возможность, я бы ему сказал, что настоящий «друг сирийского народа» не допустил бы крови и без того страдающих от войны сирийских граждан. Если бы Россия была другом, она бы этого не допустила. Не допустила бы новых страданий, которые несёт турецкий президент без какого-либо реального оправдания своих действий.

Фото из архива Дара Асси
Фото из архива Дара Асси

- Эрдоган пугает ЕС тем, что позволит миллионам беженцев из Сирии попасть в Европу, если они будут называть операцию «оккупацией». Это реальная угроза?

– Это обычный шантаж. Личность Эрдогана – это шантаж. И тому есть масса подтверждений. Например, вымогательство у США и НАТО, когда он купил российские системы С-400. США отказались передавать Турции технологии по системе Patriot. Эрдоган пытается быть убедительным в серьёзности намерений пустить беженцев в Европу. Но нам кажется, что так он не просто пытается добиться невмешательства в оккупацию сирийской территории, но также стремится получить денег от ЕС.

- Военные эксперты в РФ говорят, что цель Эрдогана – вернуть в Сирию 2 миллиона беженцев. Это похоже на правду?

– Да. Настоящая цель Эрдогана состоит в том, чтобы изменить демографию региона «сирийский Курдистан» (северо-восточная часть Сирии, контролируемая отрядами, где в основном состоят курды. – Прим. ред.). Ему важно очистить эту территорию от коренных народов – курдов и ассирийцев, чтобы развеять мечту сирийских курдов о создании своей автономии, как это было сделано нашими братьями в Ираке. Попытки переселения жителей из других сирийских районов в курдские города на границе с Турцией неминуемо окажут негативное влияние на стабильность в регионе в целом.

P. S. Официально целью вторжения турецкой армии при поддержке местных союзников называется создание «зоны безопасности» вдоль всей границы с Сирией, протяжённостью 480 километров и глубиной 30 километров. Анкара хочет очистить эту территорию от курдов, которых турецкие власти называют «террористами». Именно эти вооружённые силы совместно с ВВС и спецназом США при поддержке военных ряда других европейских стран ранее очистили левый берег Евфрата от террористов ИГ.

Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру
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