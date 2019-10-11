Навальному предложили переехать к злой бабушке в Чертаново, но поздно. Силовикам его квартира уже неинтересна

Перспектива ареста единственной квартиры в столице несвоевременно встревожила главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Черёмушкинский суд решил её судьбу больше месяца назад.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 11 октября, московская прокуратура попросила арестовать квартиру Навального в качестве обеспечительной меры по своему иску. 9 сентября суд отказал в этом требовании. Судя по картотеке, сам иск принят к производству, рассматривать его еще не начали. На 21 октября назначена беседа.

Повторного требования об аресте имущества Навального и других ответчиков от прокуратуры не поступало, уточнили в суде.

Алексей Навальный заявил, что узнал об опасности, нависшей над его 78,5 кв. м в Марьино, только что. В своём Instagram он предупредил росгвардейцев, что это не квартира мечты, и продемонстрировал, в каком виде собирается «бомжевать». В комментариях оценили бренды и наперебой стали предлагать оппозиционеру постой.





«Можете переехать жить к моей бабушке в Чертаново; район распиарен Бондарчуком, рядом Битцевский парк с беговыми дорожками; только она Вас недолюбливает из-за госпропаганды, а в остальном все хорошо», – рекламирует местность один из подписчиков.

Финансовые претензии к оппозиционерам подали ряд компаний и предприятий после акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедших 27 июля и 3 августа. Компенсировать ущерб потребовали рестораны, метро, дорожники и полиция, которой почти в 18 миллионов обошлась переработка сотрудников на несогласованных митингах.

9 октября Минюст внёс ФБК Навального в список иностранных агентов.