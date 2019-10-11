На Маршала Жукова сначала перевернули «ГАЗель», а потом добавили лобовое

Один из перекрестков в Кировском районе Петербурга днем 11 октября собрал на себе две аварии подряд. Одна из них – с «перевертышем».

О происшествиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщил очевидец Андрей. По его словам, на пересечении проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова опрокинули грузовую «ГАЗель», а несколько минут спустя «столкнулась на этом же перекрестке и вторая пара».

В результате груз из кузова «ГАЗели» выпал на дорогу. Остальные участники ДПС, судя по повреждениям, столкнулись почти лоб в лоб. У кроссовера от удара работали подушки безопасности.

Информации о пострадавших в аварии пока не поступало, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



