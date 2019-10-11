Смольный подписал соглашение о запуске трамвая «Купчино – Шушары – Славянка». Название ему будут выбирать до февраля

Между правительством Санкт-Петербурга и ООО «Балтнедвижсервис» заключено концессионное соглашение о создании и использовании трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка». Первый этап достроят за 4 года.

О заключении соглашения 11 октября сообщает комитет по инвестициям. Концессия предусматривает строительство и последующую эксплуатацию путей, в том числе – возведение трамвайного депо и минимум 15 остановок. Первый этап строительства – от Балканской площади до Шушар – будет введен в эксплуатацию не позднее четырех лет со дня заключения концессионного соглашения, второй этап (от Шушар до Славянки) – не позднее пяти лет. Общая протяженность составит не менее 21 километра, объем частных инвестиций — минимум 25,9 млрд рублей.

Предполагается, что время ожидания трамвая на конечных остановках составит около 5 минут, а время в дороге от Славянки до станции метро «Купчино» сократится почти в два раза, до 30 – 35 минут.

Также концессионер обязан закупить и эксплуатировать как минимум 21 трамвай. Проект предусматривает закупку трехсекционных 100% низкопольных трамваев, они будут двигаться со средней скоростью 25 км/час. В них будет внедрена система подсчета пассажиров, установлены аппараты для оплаты проезда и покупки разовых билетов, в том числе безналичным способом, а также обеспечен доступ в интернет.





Отдельная интрига касается названия трамвая. По аналогии с «Чижиком» в Красногвардейском районе, инвестор намерен присвоить проекту «Купчино – Шушары – Славянка» имя собственное. Некоторые предложения уже были поданы на странице губернатора Беглова «ВКонтакте»: звучали варианты «Спартанка-экспресс», «Купчик», «Шушарик» и «Бегунок». Теперь «Балтнедвижсервис» запустит специальный сайт tram-express.spb.ru, на котором стартует конкурс на название. Он продлится до 31 января.

Напомним, постановление о заключении концессионного соглашения было издано еще в 2017 году, а в мае 2018 года победителем открытого конкурса признано ООО «Балтнедвижсервис», созданное «АБЗ-1» и Газпромбанком. При этом компания предложила снизить максимальную сумму городского эксплуатационного платежа на треть — с 89,6 млрд рублей до 58,1 млрд. Однако на заключение соглашения в итоге ушло еще более года. Окончательно одобрение со стороны Смольного поступило только в сентябре 2019 года.