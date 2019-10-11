«Где карту открывали, туда и идите». Греф предложил Медведеву подождать 2020 года с отменой комиссии за переводы в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на требование премьера Дмитрия Медведева отменить банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ, так называемый «банковский роуминг». Он предложил ему подождать еще.

Как пишет ТАСС 11 октября, Греф сообщил, что с ним, «к сожалению», отмену «банковского роуминга» никто не обсуждал. Но банк к этому готовится, экспериментирует с тем, как теперь зарабатывать деньги.

«У нас год уже идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты, – сказал глава банка. – Мы сейчас меняем модель монетизации, и в следующем году мы ее точно поменяем».

Комиссия за межрегиональные переводы из одного отделения банка в другое неоднократно высмеивалась в Сети, например мемом «Где карту открывали, туда и идите». В 2017 году Греф говорил, что не будет отменять комиссию за межрегиональные переводы и продолжит на них зарабатывать.



