«А дорога-то где?» В удмуртских селах торжественно открыли отремонтированные грунтовки – в грязи

Ремонт грунтовых дорог в небольших деревнях Жувам и Шамардан в Удмуртии привлек внимание пользователей соцсетей из-за контраста, вызванного плохим визуальным состоянием путей и торжественностью их открытия. Местные жители, впрочем, утверждают, что раньше было еще хуже.

«Состоялось открытие дороги по улице Набережная в деревне Шамардан, отремонтированной в рамках инициативного бюджетирования», – сообщается в группе МО «Шамардановское» во «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, местные жители перерезали красную ленточку, стоя в резиновых сапогах на размытой дороге.

Фото: МО "Шамардановское"





В соседнем Жуваме торжество прошло более помпезно. «Почетных гостей жители деревни встретили с хлебом-солью и поблагодарили за проведенную работу. В торжественной обстановке гости перерезали ленту. Глава МО «Засековское» наградила грамотами инициативную группу», – говорится в сообщении.

Для открытия дороги жителям и чиновникам тоже пришлось облачиться в резиновые сапоги.

Фото: Жувамский СДК/vk.com

Региональные власти также поспешили похвастаться, поместив отчет о проделанной работе в группе отдела экономики и прогнозирования Юкаменского района, поздравив местных жителей с этим событием. Однако это не нашло понимания у пользователей соцсетей.

«А дорога-то где?» – вопросил один из комментаторов, а некоторые посчитали проделанный ремонт «работой для галочки».

Один из местных жителей рассказал «Фонтанке», что ремонт все-таки был и теперь автомобили могут проехать. В региональном отделе экономики и прогнозирования поблагодарили за внимание, но отказались от комментариев.

Уроженка села Шамардан Олеся С. также подтвердила «Фонтанке», что, судя по фотографиям, работы были проведены: «Раньше на Набережную улицу, где мы жили, было ни проехать ни пройти».