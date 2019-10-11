Богатые русские начали скупать американский госдолг, который не нравится Кремлю

Клиенты Ситибанка из России со счетами минимум на 60 млн рублей наращивают вложения в государственный долг США на фоне того, как ЦБ РФ сократил с 2018 года свои казначейские обязательства до 12-летнего минимума.

«Раньше вообще не было спроса на американские гособлигации, но сейчас мы видим, что люди хотят покупать их в разных формах», – сообщает 11 октября Bloomberg со ссылкой на руководителя подразделения инвестиционных продуктов и финансового консультирования Ситибанка Михаила Знаменского.

Портфель среднестатистического клиента, у которого в банке как минимум 60 млн руб. (всего у «Ситибанка» около 500 таких клиентов), состоит на 22% из облигаций развитых стран. Год назад на них приходилось около 10%.

Москва начала резко сокращать вложения в американские государственные бумаги весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае — до $14,9 млрд. По данным Минфина США, в июне 2019 года впервые крупнейшим инвестором в американские гособлигации стала Япония, сместив Китай на второе место.



