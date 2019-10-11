«Мы любили эти горы и чебуреки». Зеленский опять пообещал вернуть Крым после прекращения конфликта на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как будет урегулирован кризис на востоке страны, он займется Крымом.

«Поверьте, у меня уже есть действительно аллергия на слово «капитуляция», и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов не будет!» – цитирует 11 октября заявление Владимира Зеленского «Укринформ».

Президент заверил, что сейчас все усилия направлены не прекращение конфликта на востоке республики. «Донбасс — это Украина, и там должен царить мир», – уверен президент.

Он также заметил, что «следующим вызовом» станет возвращение ставшего в 2014 году субъектом РФ Крыма, о котором Зеленский, по его словам, «никогда не забывает».

Напомним, что это далеко не первый раз, когда украинский президент говорит о планах вернуть полуостров. Так, во время многочасового общения со СМИ 10 октября он ударился в воспоминания об украинском периоде Крыма: «Мы [украинцы] любили эти горы и чебуреки... и любили ходить и говорить, когда же тут будут дороги». Он отметил, что США поддерживают «на 100%» претензии Киева. Во время своей избирательной кампании Зеленский также обращался к теме Крыма, в частности заявив, что говорить о возвращении полуострова якобы можно будет после смены власти в России.



