Водитель «Мерседеса» на Каменноостровском наглядно показал, чем опасны трамвайные пути

Показательное ДТП произошло днем 11 октября в Петроградском районе Петербурга. Водитель кроссовера испытал на скользкость трамвайные рельсы.

ДТП произошло в первом часу дня на Каменном острове, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Автомобиль Mercedes-Benz GLE «стартанул по мокрым рельсам» и, снеся пластмассовые разделители, вылетел на встречную полосу, где «собрал грядку». Судя по видео, из трех встречных машин.

Как уточняет в комментариях очевидец Лёша, «Мерседес» заскользил по рельсам, заднюю часть «понесло в обе стороны, так и вылетел». «Ну, и на газ явно не тихонько нажимал... скрип нормальный был», – добавляет он.

Автомобилисты отмечают, что на этом участке можно поскользнуться на трамвайных путях и по сухой погоде, что уж говорить о дождливой осени. На мокрых листьях даже трамваи поскальзываются.



