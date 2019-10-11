«Как и кто будет дальше строить эту ветку, мы не знаем». Налоговая банкротит дочку «Метростроя», прокладывавшую коричневую линию метро

Арбитражный суд Петербурга по банкротному иску Федеральной налоговой службы назначил временного управляющего и ввел процедуру наблюдения в ЗАО «Тоннельный отряд – 3» – дочерней структуре компании «Метрострой». Соответствующее решение размещено на сайте «Электронного правосудия».

Фискалы требуют 101 млн рублей налоговых платежей с «Тоннельного отряда – 3», который занимался проходкой Красносельско-Калининской (коричневной) линии метро. Как сообщают во «ВКонтакте» сотрудники компании, их уже ознакомили с решением суда. «Как и кто будет дальше строить эту ветку, мы не знаем», – написал один из них в социальной сети. Дело о признании «Тоннельного отряда – 3» банкротом будет слушаться 27 ноября.

В «Метрострое» сообщили, что готовы обеспечить трудоустройство сотрудников «Тоннельного отряда – 3» в сфере создания подземки. Также компания, с которой заключен контракт на создание станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» стоимостью 37 млрд рублей, заявила, что на сроки открытия станций судебные тяжбы «Тонельного отряда – 3» не повлияют. Напомним, «Путиловская» и «Юго-Западная» должны принять первых пассажиров не позднее 30 июня 2022 года. К началу 2019 года, как писала «Фонтанка», «Метрострой» более чем на год отставал от графика.

В декабре 2018-го головная для «Тоннельного отряда – 3» компания также имела проблемы с налоговой. Фискалы насчитали строителю городской подземки 788 млн рублей неоплаченных налогов и в суде обнародовали схемы, которые якобы использовала компания. В итоге стороны пошли на мировое соглашение, «Метрострой» согласился с притязаниями налоговиков.



