Крепнем понемногу. Доллар и евро подешевели к рублю больше чем на 50 копеек

Банк России установил на субботу, воскресенье и понедельник, 12 – 14 октября, официальные курсы валют. На их фоне российский рубль значительно укрепился.

Курс доллара установлен на уровне 64,22 рубля, что на 51,8 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 57 копеек, до 70,72 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 54,14 копейки, до 67,1514 рубля.

«Фьючерсы на нефть марки Brent растут, несмотря на заявление о снижении добычи до 2020 года и на большую вероятность неудачи ведения переговоров между Америкой и Китаем. Китай не намерен передавать объекты интеллектуальной собственности Америке, и излишняя дерзость Трампа идет абсолютно не на пользу Соединенным Штатам. Сохранившееся противостояние между странами – переговорщиками оказывает поддержку рублю, ведь отношения Китая и России намного теплее, чем с США, и котировки валютного рынка уже вторую неделю имеют разностепенную волатильность», – рассказал Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.



