Не просто вспышка на видео. Китайцы нашли редкие слова для описания своего метеорита

Автомобильные видеорегистраторы поставляют удивительные новости в ленты интернет-изданий не только в России. Красивое падение метеорита зафиксировал регистратор в китайской провинции Цзилинь 11 октября.

«Вести» со ссылкой на местные СМИ сообщают, что небесное тело упало, по всей видимости, неподалёку от города Сунъюань, и сейчас его ищут десятки энтузиастов.





Российские журналисты обращают внимание на поэтичность иностранных коллег, характерную для китайской культуры. Местные СМИ писали, что вспышка метеорита сделала небо «ярким, как белый фазан», а сам он не просто камень, а «отколовшийся кусочек небосвода».

Самый известный метеорит, прославившийся, в том числе, благодаря записям видеорегистраторов, – челябинский. 15 февраля 2013 года его полёт завершился яркой вспышкой и взрывом. В Челябинске и соседних населённых пунктах были повреждены здания, более 5 тысяч домов остались без стёкол, за медицинской помощью обратились более 1,5 тысячи человек. После этого падающие небесные тела снимали в Красноярске, Эвенкии и в других точках планеты.